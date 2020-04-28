РИАМО (БАЛАШИХА) - 28 апр. Сотрудники пожарной охраны во вторник ликвидировали возгорание в квартире жилого дома на улице Некрасова в микрорайоне Южный подмосковной Балашихи, сообщается на официальном сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«28 апреля в 10:15 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в квартире по адресу: Балашиха, микрорайон Южный, улица Некрасова, дом №11А. В 10:40 пожар ликвидирован», – говорится в сообщении.

В результате происшествия никто не пострадал. К ликвидации пожара привлекли 13 человек и пять единиц техники.