РИАМО - 28 апр. Протоиерей Леонид Калинин отметил, что граждане, которые повели себя недисциплинированно при посещении Троице-Сергиевой лавры, стали причиной роста числа зараженных коронавирусом среди духовенства, сообщает Газета.ru.

«Люди встали у стен лавры и скандировали с грубостями, даже чуть ли не с матом, чтобы их пустили. Наместник был вынужден открыть ворота и впустить их. Кончилось это тем, что заболело огромное количество монахов и самих прихожан», — сказал протоиерей.

Ранее патриарх Кирилл установил наказание за нарушение священнослужителями указаний, направленных на противодействие распространению коронавирусной инфекции. Виновный может быть привлечен к церковному суду, а в иных случаях — к церковно-административной ответственности в связи с намеренным игнорированием мер, позволяющих уберечь людей от массового заражения.

Текстовая трансляция

28 АПРЕЛЯ

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- Мишустин распорядился подготовить до 29 апреля концепцию снятия ограничений из‑за Covid‑19. Соответствующее поручение дано Роспотребнадзору и вице‑премьеру России Татьяне Голиковой.

- За сутки в России зарегистрировали 6411 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 523 заболевшего. В Москве - 3075.

- В столице после коронавируса выздоровели еще 606 человек, за весь период вылечились 4130 пациентов.

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Как стать донором для больных коронавирусом в Москве Куда обращаться потенциальным донорам и где можно сдать кровь, читайте в инфографике РИАМО.

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