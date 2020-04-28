РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 28 апр. Глава подмосковных Люберец Владимир Ружицкий в ходе рейда не выявил нарушений в дезинфекции торговых объектов городского округа.

Во вторник он в рамках поручения губернатора Московской области Андрея Воробьева проинспектировал наличие товаров первой необходимости в продовольственных магазинах, а также качество проведения дезинфекции торговых объектов.

«Нарушений не обнаружено. Широкий ассортимент самых разных товаров – с допустимым диапазоном цен. Мониторинг проводим ежедневно с помощью специального мобильного приложения», – написал Ружицкий на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он добавил, что также уделили внимание наличию социальной разметки на полу, средств индивидуальной защиты у продавцов, дезинфекции зала.

«Уважаемые друзья! Призываю вас ответственно и внимательно относиться к своему здоровью. При посещении магазинов соблюдайте все необходимые меры предосторожности», – отметил Ружицкий.

Он пояснил,что жители могут писать о нарушениях работы торговых объектов под постом: https://vk.com/wall420204642_54781.

Текстовая трансляция

28 АПРЕЛЯ

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