РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 28 апр. Глава подмосковных Люберец Владимир Ружицкий в ходе рейда не выявил нарушений в дезинфекции торговых объектов городского округа.
Во вторник он в рамках поручения губернатора Московской области Андрея Воробьева проинспектировал наличие товаров первой необходимости в продовольственных магазинах, а также качество проведения дезинфекции торговых объектов.
«Нарушений не обнаружено. Широкий ассортимент самых разных товаров – с допустимым диапазоном цен. Мониторинг проводим ежедневно с помощью специального мобильного приложения», – написал Ружицкий на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Он добавил, что также уделили внимание наличию социальной разметки на полу, средств индивидуальной защиты у продавцов, дезинфекции зала.
«Уважаемые друзья! Призываю вас ответственно и внимательно относиться к своему здоровью. При посещении магазинов соблюдайте все необходимые меры предосторожности», – отметил Ружицкий.
Он пояснил,что жители могут писать о нарушениях работы торговых объектов под постом: https://vk.com/wall420204642_54781.
Текстовая трансляция
28 АПРЕЛЯ
- В Московской области после лечения от коронавирусной инфекции выздоровели еще 25 человек. За весь период пандемии поправились 344 человека.
- Мишустин распорядился подготовить до 29 апреля концепцию снятия ограничений из‑за Covid‑19. Соответствующее поручение дано Роспотребнадзору и вице‑премьеру России Татьяне Голиковой.
- За сутки в России зарегистрировали 6411 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 523 заболевшего. В Москве - 3075.
- В столице после коронавируса выздоровели еще 606 человек, за весь период вылечились 4130 пациентов.
- Более 200 излечившихся от Covid‑19 в Москве готовы стать донорами плазмы крови. На горячую линию доноров поступило уже более 2,5 тысяч звонков
- Заразившийся коронавирусом подмосковный врач призвал всех следить за своим здоровьем
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии