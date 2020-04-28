РИАМО - 28 апр. Министерство промышленности и торговли РФ передало Московской области 16 реанимобилей, оснащенных аппаратами ИВЛ, машины специально адаптированы для пациентов с коронавирусом, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

В мае планируется поставить в Подмосковье еще семь машин скорой. Всего регион получит 23 реанимобиля.

«В Московскую область будет поставлено 23 реанимобиля. Большинство из них оснащено российским медицинским оборудованием - аппараты искусственной вентиляции легких, дефибрилляторы, ингаляторы, электрокардиографы», - сказал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Он отметил, что ранее президент РФ Владимир Путин дал соответствующее поручение. Минпромторг России совместно с министерством здравоохранения РФ оперативно определяют производителей и регионы, куда и какие автомобили будут поставляться в период пандемии коронавируса.

В Подмосковье новые реанимобили поступят на 14 подстанций скорой медицинской помощи, они в ближайшее время выйдут на маршруты.

В текущем месяце скорая помощь в Подмосковье выполнила около 160 тысяч выездов, а среднесуточная нагрузка на одну бригаду увеличилась на 20%. При этом четверть всех вызовов — это подозрения на вирусные пневмонии и коронавирусную инфекцию нового типа Covid-19. По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, сейчас реанимобили в Подмосковье - на вес золота.

«Сегодня благодаря федеральной программе подмосковная скорая помощь получает великолепно оснащенные автомобили. Сейчас она испытывает запредельную нагрузку», - подчеркнул губернатор.

Он также поблагодарил медиков и водителей скорой помощи за самоотверженную работу в период пандемии. По его словам, следующие две-три недели будет продолжаться работа в напряженном режиме.

«Праздники будут позже, и Победу еще отметим, как надо. Главное, что уже появились первые проблески стабилизации ситуации. Еще раз - слова искренней благодарности и, пожалуйста, берегите себя», - рассказал Воробьев.

На сегодняшний день в автопарке скорой помощи Подмосковья находится порядка 750 машин, с 2014 года заменено более 600 авто. В 2020-м за счет федерального и регионального бюджетов будет приобретено более 150 автомобилей.

За минувшие сутки в Подмосковье выявили 523 новых случая коронавируса, с начала распространения инфекции в регионе зарегистрирован 10231 случай заражения.

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28 АПРЕЛЯ

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