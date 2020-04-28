Мир вокруг нас постоянно меняется, и чтобы быть востребованным специалистом, необходимо совершенствовать свои навыки и учиться новому. Сейчас рынок труда преобразился под влиянием коронавируса. Тем, кто находится в поиске хорошей работы, необходимо разбираться в новых веяниях и получать полезные навыки, чтобы выгодно выделяться на фоне конкурентов. РИАМО и издательство «Альпина Паблишер» составили подборку книг для специалистов различных сфер, которые хотят оставаться «на волне», стать продуктивнее и научиться новому. Неважно, на какую должность вы претендуете – полезные советы найдутся для каждого.

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Управленцам

Юрий Шароватов «Дистанционный менеджмент. Как управлять сотрудниками на удаленке»

сайт интернет-магазина издательства "Альпина"

Год назад, когда шла работа над этой книгой, для большинства компаний удаленка казалась чем-то экзотичным или перспективой далекого будущего. Сегодня она стала обыденностью, и некоторые из нас, возможно, уже не вернутся в офис. Книга Юрия Шароватова поможет организовать поэтапный переход на дистанционную работу, развивать и мотивировать сотрудников и вместе решать сложные задачи на расстоянии. Даже если вы не руководитель, книга «Дистанционный менеджмент» будет вам полезна: под обложкой скрываются действенные советы о постановке целей и планировании, а также много примеров из жизни компаний. Автор книги, один из ведущих российских тренеров в сфере управления персоналом и консультант по переходу на удаленную работу, доказывает: даже крупные компании могут перейти на дистанционный режим работы и не потерять в продуктивности.

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Менеджерам по продажам

Джон Шоул «Первоклассный сервис как конкурентное преимущество»

сайт интернет-магазина издательства "Альпина"

Продавать товары и услуги в кризис всегда тяжелее, чем в обычное время. Сейчас единственным каналом продаж становится интернет, и продавцам необходимо убеждать клиентов в пользе товара по телефону или в переписке. И поэтому особенно важно предоставлять качественный сервис, чтобы выделиться на фоне конкурентов, которые продают те же товары. В качестве бонуса к книге прилагается ссылка для скачивания видеофильма с примерами организации качественного сервиса. Автор книги «Первоклассный сервис как конкурентное преимущество» Джон Шоул – гуру культуры обслуживания. Он занимается обучением и развитием персонала уже 35 лет и более 25 лет разрабатывает тренинги.

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Дмитрий Норка «Экспертные продажи. Новые методы убеждения покупателей»

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Технические характеристики продукции перестали быть основным конкурентным преимуществом, а информацию и отзывы о товарах можно найти в интернете. Российский эксперт Дмитрий Норка уверен: если продавец умеет слушать и слышать клиента, то он будет вознагражден его вниманием, доверием и лояльностью. Именно этому посвящена книга «Экспертные продажи. Новые методы убеждения покупателей». Отдельное внимание уделено продажам в интернете, в том числе, в социальных сетях. Также вместе с книгой вы получите доступ к видеокурсу по экспертным продажам.

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Маркетологам

Дональд Миллер «Метод StoryBrand. Расскажите о своем бренде так, чтобы в него влюбились»

сайт интернет-магазина издательства "Альпина"

Маркетинг давно перестал быть примитивной схемой сбыта товара. Сейчас он строится по драматургическим принципам, с помощью которых владелец доносит до покупателей ценности и миссию бренда. Дональд Миллер, Генеральный директор компании StoryBrand, в своей книге предлагает строить маркетинговые послания и рекламные кампании, используя принцип создания художественного произведения – эмоционально, интересно, с четким сюжетом, завязкой, кульминацией и развязкой. Клиент в рамках этого метода становится «героем», а компания – «проводником», помогающим решить его проблему.

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Копирайтерам

Майя Богданова «Школа контента. Создавайте тексты, которые продают»

сайт интернет-магазина издательства "Альпина"

Автор книги, журналист и копирайтер Майя Богданова, уверена: навык хорошего письма нужен не только копирайтерам, но и всем профессионалам, которые хотят продать свои услуги и не зависеть от начальника или партнеров по бизнесу. Более того, хорошо писать может каждый – это навык, а не дар. Надо только разрешить себе начать, не боясь критики. А потом представить себе читателя текста, составить план и написать. В книге «Школа контента. Создавайте тексты, которые продают» даны практические рекомендации как победить прокрастинацию, организовать рабочее место и перестать бояться белого листа.

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Максим Ильяхов, Людмила Сарычева «Пиши, сокращай. Как создавать сильный текст»

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Бестселлер «Пиши, сокращай» стал классикой для всех, кто пишет. Редакторы Максим Ильяхов и Людмила Сарычева делятся приемами создания убедительного и полезного текста. Такого, который поможет читателю решить его проблему и сэкономить время, а автору – четко донести информацию. Приемы подходят и для объявлений, рассылок, рабочих писем, инструкций и промостраниц.

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Всем профессионалам

Таня ван Эссен, Хенри Шувенбург «Прокрастинация. Первая помощь»

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В своей прокрастинации признается каждый пятый американец, а среди студентов высших учебных заведений США эта цифра достигает 80–90%. Конечно, откладывать дела на потом свойственно практически всем людям, но когда можно говорить о хронической̆ прокрастинации? Нидерландские психологи Таня ван Эссен и Хенри Шувенбург в своей книге объясняют природу этого явления и помогают его преодолеть. Какой вы прокрастинатор: перфекционист со страхом ошибки или беспечный оптимист? От этого зависит подход, который вам нужно использовать.

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«Гид HBR Как стать продуктивнее»

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Вам знакомо чувство, когда вы весь день работаете и бесконечно отвечаете на письма, звонки и участвуете во встречах, но в конце дня вам кажется, что вы ничего не сделали, хотя смертельно устали? Этот гид учит расставлять приоритеты и повышать свою продуктивность. Не отвечать на 100 писем в день, а выбрать те, которые по-настоящему важны. Поначалу такой подход может казаться циничным или нереалистичным, но нужно отбросить скепсис и попробовать. Когда меняться, если не сейчас?

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Максим Ильяхов, Людмила Сарычева «Новые правила деловой переписки»

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В современных условиях, когда все вынуждены находиться на расстоянии, навык писать понятные письма становится особенно важным. Примеры, которые приводят авторы, помогут вам понятнее и четче выражать свои идеи и с большей вероятностью получать желаемое от адресата. В книге «Новые правила деловой переписки» даются советы, которые помогут в сложных ситуациях: попросить подрядчика или коллегу поработать в выходной, напомнить о задаче, ответить на грубое письмо. Для наглядности тезисы проиллюстрированы примерами, как надо и как не надо писать письма.