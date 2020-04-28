РИАМО - 28 апр. Трое неизвестных вошли в столичный офис и нанесли побои менеджеру, после чего открыто похитили ключи и документы на авто, принадлежащее фирме, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

По его словам, инцидент произошел по адресу: Москва, Нововладыкинский проезд, дом 2, строение 3.

«В 17:20 27 апреля в офис по указанному адресу вошли трое неизвестных, нанесли побои потерпевшему, открыто похитили ключи и документы от автомобиля, после чего на данной машине скрылись», – сказал собеседник агентства.

Сумма материального ущерба составила около 750 тысяч рублей. Потерпевший в медицинское учреждение не обращался.

По данному факту возбудили уголовное дело.