РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 апр. Люберецкие спортсмены могут принять участие в онлайн-турнире по чир-спорту «Ступени Мастерства» до 3 мая, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Участникам необходимо записать видеоролик со своей программой и отправить его на почту: stypenimasterstva@mail.ru до 3 мая. Подведение итогов состоится 10 мая», - говорится в сообщении.

С 10 по 13 мая в группе в соцсети «ВКонтакте» пройдет голосование среди лучших программ на призы зрительских симпатий.

Ознакомиться с положением о конкурсе можно на официальной странице мероприятия в соцсети «ВКонтакте».