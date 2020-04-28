РИАМО - 28 апр. В начале мая в Москве и Подмосковье прогнозируют потепление, к 3 мая температура днем может достигнуть плюс 21 градуса, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Май начнется прохладной погодой, но очень скоро температура начнет повышаться», – отмечается в материале.

1 мая на севере Московской области осадки не ожидаются, на остальной территории Московского региона возможны небольшие дожди. Ночью в столице температура составит от 2 до 4 градусов тепла, а в Подмосковье – от 0 до 5 градусов. Днем в Москве ожидается плюс 8-10 градусов, а в области – плюс 7-12 градусов.

В Московском регионе 2 мая прогнозируют небольшие дожди и слабый восточный ветер, ночью ожидается плюс 1-6 градусов, а днем – плюс 11-16 градусов.

3 мая возможен кратковременный дождь, ночью воздух прогреется до 5-10 градусов тепла, днем – до 16-21 градуса.