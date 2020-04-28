РИАМО - 28 апр. Послушник Московского подворья Свято-Троицкой Сергиевой лавры совершил самоубийство, ранее у него выявили признаки коронавирусной инфекции, сообщается на сайте подворья.

«Братия подворья Свято-Троицкой Сергиевой лавры скорбит в связи с трагической кончиной послушника Димитрия Пелипенко, а также выражает соболезнования родным и близким покойного. Подворье окажет помощь семье в организации похорон покойного», – говорится в сообщении.

В начале апреля Пелипенко заболел, позднее у него обнаружили признаки коронавирусной пневмонии, после чего его госпитализировали в 119-ю больницу Федерального медико-биологического агентства.

В ночь на 24 апреля на территории больницы послушник предпринял попытку самоубийства. До этого он уничтожил свои телефон и паспорт.

Мужчина в течение двух суток находился в реанимационном отделении, однако 26 апреля скончался.

«Предположительно, причиной действий Д. Пелипенко стало наличие душевной болезни, что подтверждается его лечением в психиатрической больнице за два года до поступления в обитель», — отмечается в сообщении.

При этом братия не знала о наличии у послушника психического заболевания.

Пелипенко прибыл на подворье в 2018 году и был принят в послушники в декабре 2018 года. Послушник запомнился братии прилежным исполнением возложенных на него послушаний, а в 2019 году поступил на подготовительное отделение Московской духовной семинарии.