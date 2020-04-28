РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 апр. На улице Батырева в подмосковном Подольске отловили четырех бездомных собак по просьбе жительницы, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Подольска написала на портал обращение с просьбой отловить безнадзорных собак. Она отметила, что на улице Батырева у дома №4 постоянно обитают бездомные животные.

«Администрация городского округа Подольск рассмотрела обращение по вопросу отлова безнадзорных животных на улице Батырева. Сообщаем, что по данному адресу был произведен отлов безнадзорных животных в количестве 4 особей», - сказал представитель администрации округа.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.