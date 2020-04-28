РИАМО - 28 апр. Столичные дороги, по данным на утро вторника, стали свободнее на 78% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Кроме того, на 82% снизилось количество поездок в метро, что на 20 тысяч поездок больше по сравнению с таким же днем прошлой недели.

«На 81% снизилось число поездок на наземном транспорте, что на 10 тысяч поездок больше по сравнению с таким же днем прошлой недели», — говорится в сообщении.

Также на 73% сократилось количество поездок на пригородных электричках. Это на 20 тысяч поездок меньше по сравнению с таким же днем прошлой недели.

При этом полностью остановлена работа каршеринга. На 56% сократилось число поездок на такси, что на две тысячи поездок больше по сравнению с таким же днем прошлой недели. Также на 52% сократились поездки от общего числа личных авто, что на 80 тысяч поездок больше по сравнению с таким же днем прошлой недели.

В Московском регионе действует режим самоизоляции. Все жители обязаны оставаться дома для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Для перемещения на транспорте необходимо получить цифровой пропуск.

Текстовая трансляция

28 АПРЕЛЯ

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