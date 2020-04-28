РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 апр. В подмосковном Подольске сотрудники территориального отдела «Дубровицкий» начали обновлять информационные стенды в деревнях и размещать на них информацию о старостах и вывозе мусора, сообщил начальник теротдела Валерий Боярко.

«Сотрудники территориального отдела «Дубровицкий» в рамках месячника по благоустройству проводят работу по оборудованию информационных стендов в деревнях. Очищают их от несанкционированной рекламы, обновляют информацию. Обновили стенды в деревнях Жарково и Докукино, работа продолжается», - написал Боярко на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Дополнительно размещают сведения о старостах деревень, их правах, контакты. Кроме того, указывают информацию по вопросам организации вывоза твердых коммунальных отходов, вовлечению в налоговый оборот объектов недвижимости.