РИАМО - 28 апр. Уже 120 собак в столице имеют своих постоянных волонтеров на период пандемии коронавируса, которые провели на прогулках с домашними питомцами более четырех тысяч часов, сообщает оперативный штаб Москвы.

Волонтеры оказывают помощь в уходе за питомцами пожилым москвичам, а также людям с хроническими заболеваниями.

«Более двух третей запросов на оказание помощи поступает от владельцев домашних животных. Добровольцы помогают москвичам старше 65 лет, которые оказались в группе риска, а также жителя с хроническими заболеваниями гулять с собаками и покупать корм для питомцев», - говорится в сообщении.

При этом если собака весит меньше 10 килограммов, то волонтеры гуляют с ней сами, если животное более крупное, то им занимаются зооволонтеры из НКО и кинологических ассоциаций. По словам директора центра «Моя карьера» Ирины Швец, зачастую, собаки отказываются гулять с чужим человеком.

«Поэтому мы привлекли к проекту более 30 профессиональных кинологов и закрепляем их за подопечными», - рассказала она.

Примечательно, что за каждой собакой закреплен собственный волонтер. Так животное испытывает меньше стресса и легче адаптируется к новым условиям. Больше 80% заявок поступает от владельцев собак мелких пород, но и среди них встречаются питомцы со сложным характером.

Также москвичи продолжают разбирать бездомных собак из приютов, несмотря на неблагоприятную ситуацию, которая сейчас сложилась в России и мире.

Для получения социальной помощи, нужно обратиться по телефону горячей линии комплекса социального развития Москвы 8 (495) 870-45-09. Каждый, кто нуждается в социальной помощи, будет ей обеспечен.

Социальные помощники и волонтеры помогут с покупкой и доставкой на дом лекарственных средств, продуктов питания, товаров первой необходимости, выгулом домашних питомцев, доставкой в пределах Москвы и Московской области твердого топлива для жилого и садового дома без центрального отопления.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

28 АПРЕЛЯ

- В Московской области после лечения от коронавирусной инфекции выздоровели еще 25 человек. За весь период пандемии поправились 344 человека.

- Мишустин распорядился подготовить до 29 апреля концепцию снятия ограничений из‑за Covid‑19. Соответствующее поручение дано Роспотребнадзору и вице‑премьеру России Татьяне Голиковой.

- За сутки в России зарегистрировали 6411 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 523 заболевшего. В Москве - 3075.

- В столице после коронавируса выздоровели еще 606 человек, за весь период вылечились 4130 пациентов.

- Более 200 излечившихся от Covid‑19 в Москве готовы стать донорами плазмы крови. На горячую линию доноров поступило уже более 2,5 тысяч звонков

Как стать донором для больных коронавирусом в Москве Куда обращаться потенциальным донорам и где можно сдать кровь, читайте в инфографике РИАМО.

- Заразившийся коронавирусом подмосковный врач призвал всех следить за своим здоровьем