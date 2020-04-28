РИАМО – 28 апр. Эксперт по качеству и безопасности продуктов питания, кандидат технических наук Айк Геворкян рассказал, как во время карантина в спешке выбрать в магазине качественные продукты, он отметил, что упаковка много рассказывает о качестве продукта, передает Федеральное агентство новостей.

По словам эксперта, в период пандемии консервы пользуются у покупателей особым спросом. Особенно популярна тушенка. Первое, на что нужно обращать внимание при выборе этой консервы: продукт, произведенный по ГОСТу, должен называться «Говядина тушеная» первого или высшего сорта, а вовсе не «Тушенка».

«97,5% массовая доля мяса по закладке. Но, когда изготовили продукт, на этапе стерилизации, конечно, вышел сок, мяса стало меньше. По факту здесь далеко не 97,5%. Многие ведутся на этот рекламный ход и думают, что тут до краев этого мяса, но это не так», - отметил Геворкян.

Также он рекомендует не покупать банки даже с небольшими вмятинами. Если герметичность упаковки нарушена, то это значит, что внутрь попали микробы и кислород. Продукты испорчены, констатирует Геворкян.

Он рассказал, что железная банка окисляется в местах этих трещин. И покупатели едят продукты вместе со ржавчиной.

Также он не советует покупать колбасы ярко-розового цвета. Такой цвет продукта свидетельствует о добавлении в него фиксатора окраски. Лучше покупать такую продукцию в магазин здоровой еды, где колбасы, как правило, серого цвета.

«Сгущенка с сахаром» и «Сгущенное цельное молоко с сахаром» — вовсе не одно и то же, даже если производители указали одинаковый состав. В этом легко убедиться, сравнив упаковки за 29 и 200 рублей. Первый продукт сделан по техническим условиям, а второй по ГОСТу», - говорит эксперт.

Геворкян напоминает, что упаковка много рассказывает о качестве продукта, если уделить ей пристальное внимание. Так, молочная продукция должна быть герметично закрыта. Одноразовым пластиковым лоткам в таких продуктах не место.

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