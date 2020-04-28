РИАМО - 28 апр. В АО «Воскресенские минеральные удобрения» стартовал масштабный проект по техническому перевооружению цеха экстракционной фосфорной кислоты №3, предполагается увеличение объемов выпуска продукции со 180 до 190 тысяч тонн 100% Р2О5 в год, говорится в сообщении пресс-службы АО «ВМУ».

Цех был введен в эксплуатацию в 1973 году. В течение последующих лет проектную мощность цеха удалось повысить со 125 тысяч тонн до сегодняшних значений.

«Дальнейшее увеличение производительности требует замены значительной части технологического оборудования, а также организационных и технических решений, в том числе выполнения работ по ремонту и антикоррозионной защите строительных конструкций в здании цеха ЭФК №3», — отмечается в материале.

Работы произведут на всех участках технологической цепочки: стадиях экстракции, фильтрации и выпаривания. В отделении экстракции планируется заменить циркулятор и перемешивающее устройство, улучшить охлаждение на решетке и достичь более полного извлечения Р2О5 из апатитового концентрата.

В отделении также установят новый полупогружной насос для перекачки пульпы из экстрактора на стадию фильтрации, что обеспечит более полную загрузку фильтрующего оборудования и увеличит производительность.

В отделение фильтрации приобретут новые ковши карусельно-вакуумного фильтра. Замена ковшей стабилизирует процесс фильтрации, снизит потери Р2О5, а также позволит добиться более глубокой отмывки фосфогипса и уменьшить в нем содержание фосфорной кислоты.

В отделении выпаривания проведут замену оборудования в составе вакуум-выпарной установки №1 (ВВУ). Углеграфитовый блочный теплообменник заменят на трубчатый нержавеющий с поверхностью 300 квадратных метров. Отличительными особенностями нового оборудования станет его долговечность, высокая коррозионная стойкость и малая инертность.

В этом же отделении планируется установить новый сепаратор поз. А-1 с вакуум-выпарным контуром, что позволит сократить внеплановые остановки ВВУ для проведения очистных и ремонтно-восстановительных работ. На этом же участке пройдут работы по замене абсорбционной башни поз. БА-1 на промыватели «Вентури».

Проведенные работы улучшат показатели по улавливанию загрязняющих веществ в отходящих газах при значительном уменьшении габаритов и массы оборудования. В свою очередь, это существенно снизит нагрузку на строительные конструкции. Также планируется произвести обновление насосного парка.

«В настоящее время в рамках реализации проекта ведется разработка рабочей документации и закупка технологического оборудования. Основная его часть уже законтрактована», – отметил руководитель проектов АО «Воскресенские минеральные удобрения» Сергей Подгузов.

По его словам, также готовится тендер на выбор подрядчика, который проведет демонтаж ВВУ №1. К работе в цехе должны приступить в июле, а завершить проект планируется в октябре.