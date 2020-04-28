Пандемия коронавируса изменила образ жизни многих жителей Москвы, которые на время самоизоляции решили отказаться от съемных квартир в столице и переехать. В Москве даже появилась новая услуга – удаленный переезд. Так, сервис хранения вещей «Чердак» стал организовывать переезды из квартир в отсутствие хозяев. Одна из клиенток сервиса рассказала РИАМО, как съехать из съемной квартиры по видеосвязи и куда девать вещи.

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Самоизоляция в Подмосковье

из личного архива Ольги

До карантина старший таргетолог ЦУМа Ольга Лаврова снимала квартиру с подругой в Левобережном районе Москвы. Когда всех стали переводить на удаленку, Ольга решила с друзьями изолироваться в Подмосковье.

«В Москве у меня вид из окна на производство и балкон не такой большой, не хотелось там застрять. Мы с компанией друзей нашли дом за городом с хорошим Wi-FI и возможностью выходить на улицу и сняли его на 10 дней», - рассказывает Ольга.

Девушка сначала не планировала съезжать со съемной квартиры, поэтому взяла с собой на изоляцию лишь один чемодан. Но ограничения в Москве продлили, поэтому пришлось решать, что делать со съемной квартирой.

«Сначала мы просили хозяина квартиры снизить стоимость арендной платы с 35 тысяч рублей до 25 тысяч, но когда он не согласился, пришлось съезжать», - рассказывает Ольга.

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Переезд «на удаленке»

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Самоизоляцию нарушать не хотелось, поэтому она решила найти службу в Москве, которая может собрать вещи и перевезти на хранение.

«Я могла бы попросить друзей собрать мои вещи или приехать сама, но лишних контактов из-за опасности заразиться коронавирусом я не хотела», - объясняет Ольга.

Девушка обратилась в компанию «Чердак», которая занимается сбором и хранением вещей на время ремонта и других нужд москвичей, и сервис осуществил переезд без хозяйки.

Хозяин квартиры передал ключи сотрудникам компании, которые собрали вещи в коробки и перевезли на склад.

«У меня вещи остались на сушилке в квартире, и я переживала, как они все соберут, не забудут ли что-то. Но сотрудники компании связались со мной по видеосвязи и спросили, где мои вещи, а где вещи хозяина квартиры», - рассказывает девушка.

После того, как вещи были сложены в коробки, состоялся финальный созвон, во время которого заказчица еще раз проверила онлайн, все ли вещи на месте.

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Сколько стоит переезд без хозяев

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«У них есть специальные коробки для вещей, чтобы ничего не разбилось. Они прислали мне фото, как все аккуратно упаковали», - рассказывает Ольга.

Все вещи поместились на площади три кубических метра. Из крупного –только картина, сушилка и гладильная доска, остальное – одежда. Это количество вещей попадает под тариф «Балкон» у сервиса «Чердак», один из самых выгодных по цене. Хранение вещей по этому тарифу обойдется в 2 тысячи рублей в месяц. Столько же Ольга заплатила за сбор и вывоз вещей.

По словам девушки, это намного выгоднее, чем платить 35 тысяч рублей в месяц за квартиру, в которой не живешь, ведь неизвестно, насколько затянется самоизоляция.

«В конце карантина мы сможем снять новое жилье и в новую квартиру забрать свои вещи», - добавляет Ольга.

Оплачивать хранение вещей можно тоже удаленно – через приложение. Как рассказывают в компании, вещи клиентов хранятся на складах, пока их не заберут. И даже если клиент говорит, что они ему не нужны, сотрудники сервиса несколько раз звонят хозяевам и уточняют, будут ли они забирать вещи.

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Для сервиса «Чердак» это уже третий случай за время пандемии, когда просят организовать переезд с передержкой вещей. В компании сейчас разрабатывается специальный тариф – переезд из однокомнатной квартиры с вещами и мебелью, которые можно разместить на пяти кубометрах, за 5000 рублей.

«До карантина запрос на удаленный переезд был только у блогеров, которые уезжали надолго путешествовать», - отмечает руководитель по маркетингу проекта «Чердак» Всеволод.

Кроме того, в компании рассказывают, что на время самоизоляции участились запросы на «расхламление» квартир и балконов, а также перевоз на склады офисной мебели и техники от разорившихся бизнесов.

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