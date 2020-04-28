Пандемия коронавируса изменила образ жизни многих жителей Москвы, которые на время самоизоляции решили отказаться от съемных квартир в столице и переехать. В Москве даже появилась новая услуга – удаленный переезд. Так, сервис хранения вещей «Чердак» стал организовывать переезды из квартир в отсутствие хозяев. Одна из клиенток сервиса рассказала РИАМО, как съехать из съемной квартиры по видеосвязи и куда девать вещи.
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Самоизоляция в Подмосковье
До карантина старший таргетолог ЦУМа Ольга Лаврова снимала квартиру с подругой в Левобережном районе Москвы. Когда всех стали переводить на удаленку, Ольга решила с друзьями изолироваться в Подмосковье.
«В Москве у меня вид из окна на производство и балкон не такой большой, не хотелось там застрять. Мы с компанией друзей нашли дом за городом с хорошим Wi-FI и возможностью выходить на улицу и сняли его на 10 дней», - рассказывает Ольга.
Девушка сначала не планировала съезжать со съемной квартиры, поэтому взяла с собой на изоляцию лишь один чемодан. Но ограничения в Москве продлили, поэтому пришлось решать, что делать со съемной квартирой.
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Переезд «на удаленке»
Самоизоляцию нарушать не хотелось, поэтому она решила найти службу в Москве, которая может собрать вещи и перевезти на хранение.
«Я могла бы попросить друзей собрать мои вещи или приехать сама, но лишних контактов из-за опасности заразиться коронавирусом я не хотела», - объясняет Ольга.
Девушка обратилась в компанию «Чердак», которая занимается сбором и хранением вещей на время ремонта и других нужд москвичей, и сервис осуществил переезд без хозяйки.
Хозяин квартиры передал ключи сотрудникам компании, которые собрали вещи в коробки и перевезли на склад.
«У меня вещи остались на сушилке в квартире, и я переживала, как они все соберут, не забудут ли что-то. Но сотрудники компании связались со мной по видеосвязи и спросили, где мои вещи, а где вещи хозяина квартиры», - рассказывает девушка.
После того, как вещи были сложены в коробки, состоялся финальный созвон, во время которого заказчица еще раз проверила онлайн, все ли вещи на месте.
Сколько стоит переезд без хозяев
«У них есть специальные коробки для вещей, чтобы ничего не разбилось. Они прислали мне фото, как все аккуратно упаковали», - рассказывает Ольга.
Все вещи поместились на площади три кубических метра. Из крупного –только картина, сушилка и гладильная доска, остальное – одежда. Это количество вещей попадает под тариф «Балкон» у сервиса «Чердак», один из самых выгодных по цене. Хранение вещей по этому тарифу обойдется в 2 тысячи рублей в месяц. Столько же Ольга заплатила за сбор и вывоз вещей.
По словам девушки, это намного выгоднее, чем платить 35 тысяч рублей в месяц за квартиру, в которой не живешь, ведь неизвестно, насколько затянется самоизоляция.
Оплачивать хранение вещей можно тоже удаленно – через приложение. Как рассказывают в компании, вещи клиентов хранятся на складах, пока их не заберут. И даже если клиент говорит, что они ему не нужны, сотрудники сервиса несколько раз звонят хозяевам и уточняют, будут ли они забирать вещи.
Избавиться от хлама в карантин
Для сервиса «Чердак» это уже третий случай за время пандемии, когда просят организовать переезд с передержкой вещей. В компании сейчас разрабатывается специальный тариф – переезд из однокомнатной квартиры с вещами и мебелью, которые можно разместить на пяти кубометрах, за 5000 рублей.
«До карантина запрос на удаленный переезд был только у блогеров, которые уезжали надолго путешествовать», - отмечает руководитель по маркетингу проекта «Чердак» Всеволод.
Кроме того, в компании рассказывают, что на время самоизоляции участились запросы на «расхламление» квартир и балконов, а также перевоз на склады офисной мебели и техники от разорившихся бизнесов.
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