РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 28 апр. Сотрудники Министерства экологии и природопользования Московской области устанавливают виновника захламления земель вблизи автотрассы в подмосковном Красногорске, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Инспекторы эконадзора проводят проверку информации по факту возможного административного правонарушения в городском округе Красногорск. По информации администрации городского округа, на одном из земельных участков, расположенном вблизи автотрассы М-9 «Балтия», осуществляется отсыпка грунтами неизвестного происхождения и строительными отходами.

«По предварительным данным, участок площадью почти 42 тысячи квадратных метров предоставлен в аренду одной из местных компаний для организации придорожного сервиса. По окончании режима карантина собственники участка будут вызваны в Минэкологии для рассмотрения обстоятельств нарушения», - говорится в сообщении.

В практике эконадзора нередки случаи нарушений, допущенных компаниями, которые владеют придорожными сервисами.

«Так, недалеко от захламленного участка, также на трассе «Балтия» сотрудники Минэкологии установили факт сброса неочищенных сточных вод с автозаправочной станции «Транс АЗС» в водоохранную зону реки Липки. Компания была крупно оштрафована и по предписанию Минэкологии устранила нарушение», - заключается в материале.