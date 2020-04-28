РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 апр. Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий в своем Instagram-аккаунте пригласил жителей присоединиться к акции «Бессмертный полк - онлайн».

«Приближается наш любимый и такой долгожданный праздник - 75-я годовщина Великой Победы. К сожалению, в этом году из-за эпидемии коронавируса 9 мая не будет традиционных торжеств, не будет памятного шествия «Бессмертного полка». Но наши родные фронтовики всегда в наших сердцах, они всегда рядом. В преддверии праздника предлагаю вам присоединиться к акции «Бессмертный полк - онлайн», - написал Ружицкий.

Для участия в акции необходимо заполнить форму с информацией о родственнике-фронтовике, добавить его и свою фотографии на сайт www.polkrf.ru. Также это можно сделать на сайте проекта «Банк Памяти» или в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

«Трансляция виртуального шествия запланирована на медиаэкранах России, а также на портале www.polkrf.ru. Мы обязательно снова пройдем вместе - плечом к плечу», - пояснил Ружицкий.

Инициатором акции выступило Общероссийское общественное движение «Бессмертный полк России».