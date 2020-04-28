РИАМО - 28 апр. Общественная палата, администрация городского округа Воскресенск и местные депутаты приняли решение вручить бытовую технику каждому ветерану Великой Отечественной войны, проживающему на территории округа, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Инициативу поддержали воскресенские предприниматели и крупные предприятия. Вручение первых подарков провели 27 апреля.

«В преддверии Дня Победы была проведена большая работа. В ней участвовали представители администрации, депутаты и члены общественной палаты. Они встретились с каждым ветераном, составили паспорт участника войны, а также узнали, какой подарок был бы полезнее всего. Кому-то был необходим холодильник, кому-то — стиральная машина», — отметил первый заместитель главы администрации Владислав Сатинаев.

Он добавил, что первым откликнулось ООО «Эй-Джи Строймаркет», которым руководит Михаил Вековищев. Его компания предоставила подарки трем ветеранам.

Холодильник в подарок получил участник ВОВ Сергей Кузнецов. На войне он был связистом и неоднократно под воздействием минометного огня устранял повреждения на линиях связи. Благодаря его действиям было сбито 50 самолетов противника. За стойкость и мужество он был награжден медалью «За отвагу».

Бытовую технику также получила Мария Чиркина, которая в годы войны работала в прифронтовых госпиталях. Пожилая женщина награждена медалью «За взятие Берлина». Кроме того, подарок получил и Владимир Болдырев, который в 1944 году был призван на Северный флот. Он награжден медалью «За боевые заслуги».

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