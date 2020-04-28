РИАМО - 28 апр. В Москве из-за коронавируса ремонт квартир ветеранов Великой Отечественной войны временно приостановлен, однако с января по март уже удалось отремонтировать около 35% от общего числа квартир ветеранов, нуждающихся в ремонте, сообщил во вторник заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимир Филиппов.

«Мы в этом году всем ветеранам Великой Отечественной войны, которые нуждаются в ремонте своих квартир, своих жилищ, эти работы проведем – это порядка 2 тысяч квартир, которые не были отремонтированы в прошлом году, в прошлые периоды. К сожалению, коронавирус внес свои коррективы в ремонтные работы, но порядка 35% квартир ветеранов мы успели с января по март уже отремонтировать», - сказал Филиппов в ходе онлайн пресс-конференции.

После снятия режима повышенной готовности по коронавирусу запланированный ремонт в квартирах ветеранов Великой Отечественной войны будет завершен.

Кроме того, Филиппов отметил, что по поручению мэра Москвы Сергея Собянина в этом году специалисты департамента провели исследование и выяснили потребности каждого ветерана. На данный момент в Москве проживает 50,5 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны.

Из-за коронавируса в столице приостановили работу целые отрасли. Также действует режим самоизоляции, граждане не могут покидать жилище без веской причины. При этом для поездок на транспорте необходимы цифровые пропуска.

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28 АПРЕЛЯ

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