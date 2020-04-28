РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 апр. Жители подмосковных Люберец 30 апреля смогут посмотреть видеоглаву о мировом океане, эту программу подготовил Московский океанариум, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

Московский океанариум подготовил для любителей подводного мира новое расписание онлайн-мероприятий на текущую неделю.

«Жители городского округа Люберцы также могут поучаствовать в дистанционной программе, перейдя по ссылке на официальный YouTube-канал «Москвариума». В онлайн-программе: 30 апреля в 12:00 начнется новая видеоглава энциклопедии мирового океана, ее герои – удивительные рыбы-брызгуны», – говорится в сообщении.

Второго мая в 12:00 покажут видеорассказ о невероятных обитателях морских глубин – скатах.

Видеозаписи остаются доступны для просмотра.