РИАМО - 28 апр. Жители микрорайона Железнодорожный городского округа Балашиха демонстрируют самый высокий в Подмосковье уровень самоизоляции днем во вторник, следует из данных «Яндекса».

По состоянию на 12 часов индекс самоизоляции в Железнодорожном составляет 3,6 балла, на остальной территории Балашихи – 3,2 балла.

Также в Московской области высокий уровень самоизоляции жителей наблюдается в Лобне – 3,4 балла, Королеве – 3,3 балла, Красногорске и Люберцах – 3,2 балла.

В Москве индекс самоизоляции составляет 2,9 балла, при этом в поселении Московский ТиНАО индекс равен 3,6 балла.

С начала пандемии коронавирусной инфекции в Подмосковье выявили 10231 случай заражения, в Москве – 48426 случаев.

В сложившихся условиях все жители Московского региона обязаны соблюдать режим самоизоляции. Уровень самоизоляции ежедневно фиксируется «Яндексом», он может колебаться в пределах от нуля до пяти баллов. Чем выше индекс - тем меньше людей на улицах, а значит, коронавирусу сложнее распространяться.

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Текстовая трансляция

28 АПРЕЛЯ

- В Московской области после лечения от коронавирусной инфекции выздоровели еще 25 человек. За весь период пандемии поправились 344 человека.

- Мишустин распорядился подготовить до 29 апреля концепцию снятия ограничений из‑за Covid‑19. Соответствующее поручение дано Роспотребнадзору и вице‑премьеру России Татьяне Голиковой.

- За сутки в России зарегистрировали 6411 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 523 заболевшего. В Москве - 3075.

- В столице после коронавируса выздоровели еще 606 человек, за весь период вылечились 4130 пациентов.

- Более 200 излечившихся от Covid‑19 в Москве готовы стать донорами плазмы крови. На горячую линию доноров поступило уже более 2,5 тысяч звонков

Как стать донором для больных коронавирусом в Москве Куда обращаться потенциальным донорам и где можно сдать кровь, читайте в инфографике РИАМО.

- Заразившийся коронавирусом подмосковный врач призвал всех следить за своим здоровьем