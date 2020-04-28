РИАМО (БАЛАШИХА) - 28 апр. Активисты всероссийской общественной организации «Молодая гвардия Единой России» навестили более 150 жителей Балашихи, соблюдающих режим самоизоляции, ежедневно они доставляют нуждающимся гражданам продукты первой необходимости и медикаменты, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Молодогвардейцы сотрудничают как с городской общественной палатой, на базе которой был открыт штаб волонтеров, так и с объединением «Совет ветеранов». Также они часто оставляют жителям свои личные номера телефонов для того, чтобы те могли обращаться за необходимой помощью не только в управление социальной защиты населения, но и к волонтерам из «Молодой гвардии».

«Кто если не мы? Молодежь должна заботиться о близких, о старшем поколении. Что уж говорить о ветеранах — они такие подвиги ради нас совершали! Когда мы приезжаем к ним, они всегда благодарят, говорят, что внимание и теплое отношение продлевает им жизнь», - сказал руководитель всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» Балашихи Алексей Егоров.

Всего в отряде балашихинских молодогвардейцев 25 человек, из которых в ежедневной работе задействовано от 5 до 10 активистов. При общении с жителями на время действия режима повышенной готовности каждый из них соблюдает социальную дистанцию и использует средства индивидуальной защиты.

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28 АПРЕЛЯ

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