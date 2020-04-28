РИАМО (МЫТИЩИ) – 28 апр. Педиатры городского округа Мытищи прошли обучающий курс по технологиям телемедицины, сообщается в Instagram-аккаунте Мытищинской ГКБ.

В непростых эпидемиологических условиях на помощь врачам и пациентам приходит телемедицина. Одни из тех, кто получает новые знания в этом направлении – педиатры. В Мытищинской городской клинической больнице состоялся обучающий курс по онлайн-консультированию этих специалистов.

«Технология телемедицины работает в двух направлениях: коммуникация «врач-врач» и «пациент-врач». Педиатрам рассказали о дистанционном мониторинге, маршрутизации пациентов, возможности предоставить консультацию узкого специалиста, а также второе (третье) мнение, повысить комплайнс пациентов, оказать медицинскую помощь в экстренных условиях. Речь шла и об оказании экстренной помощи до приезда скорой медицинской помощи», – говорится в сообщении.

Особое внимание было уделено особенностям онлайн-консультирования, организации рабочего места для проведения телемедицины, алгоритму входа в личный кабинет врача, работе со срочными и плановыми консультациями, написанию медицинского заключения. Оказывать телемедицинские услуги врачи будут на своих рабочих местах в медицинских организациях. Обучение проходит на базе платформы onlineDoctor.ru.

«В Московской области реализуется проект по оказанию помощи в виде телемедицины. Мытищинская ГКБ также задействована в нем. В первую очередь он охватывает звено «детство». По итогам прослушивания курса для врачей будет составлено расписание, после которого они смогут оказывать телемедицинские услуги на специальной платформе. Авторизация пациентов будет проходить через госуслуги. Это хорошая, актуальная тема: возможность оказания услуг дистанционно. Кроме того, появляется возможность экономить время врачей и пациентов. А если пациенты находятся на карантине, то исключается их наблюдение очно», – отметил главный специалист по информационно-технологическому обеспечению МГКБ Евгений Седов.