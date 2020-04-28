РИАМО - 28 апр. На наземных маршрутах Подмосковья во вторник общее число пассажиров снизилось на 13% по сравнению с прошлой неделей, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«По сравнению с началом марта на наземном транспорте Подмосковья наблюдалось снижение числа пассажиров льготных категорий на 84%. При этом не было зафиксировано учащихся и пожилых пассажиров старше 65 лет», – говорится в сообщении.

Общий пассажиропоток снизился на 79% по сравнению с началом марта, что на 13% меньше по сравнению с прошлой неделей.

Гражданам рекомендуют оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции. В случае, если необходимо совершить поездку, то нужно привязать свои транспортные и социальные карты к пропуску и соблюдать меры предосторожности.

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