РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 28 апр. Школу с яркими оранжевыми фасадами планируют построить в территориальном отделе Ильинское подмосковного Красногорска, говорится в сообщении пресс-службы комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.

В Мособлархитектуре одобрили архитектурно-художественное решение школы на 550 учеников в городском округе Красногорск. Проектировщиком выступает ООО «Тридика».

«В основу проекта общеобразовательной школы в теротделе Ильинское положена модульная структура помещений с четким зонированием и выделением в композиции здания функциональных блоков – начальной, основной школы и центрального блока общешкольных помещений: спортивного и актового залов, библиотечно-информационного центра, медблока и столовой, блока администрации и педагогов», – сказал председатель комитета по архитектуре и градостроительству Московской области Владислав Гордиенко.

Он отметил, что общая площадь здания составит порядка 11 тысяч квадратных метров.

Трехэтажное здание в плане имеет Е-образную форму. Общешкольные помещения с главной вестибюльной группой соединяют два симметричных крыла начальной и основной школы. Над входом расположен ярко-оранжевый объем актового зала на 200 мест. Основной мотив фасадов представляет собой чередование вертикальных полос – межоконных перебивок темно-серого и желтого цветов. В облицовке применяются фиброцементные панели с вертикальной раскладкой. Входная группа, вестибюль и переходы из центрального блока в учебные помещения имеют витражное остекление.

«Рассмотренный рабочей группой архитектурной комиссии проект школы в Ильинском – удачное решение, которое уже неоднократно применялось при проектировании подмосковных школ. Его преимущества заключаются в выразительной и хорошо продуманной с точки зрения функции композиции здания. Ярко-оранжевый объем актового зала работает цветовым пятном, акцентирующим входную группу», – отметила главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.

На первом этаже в каждом крыле располагаются учебные кабинеты, лаборантские, кабинеты музыки, игровые, мастерские и кабинеты домоводства, столовая, спортивный зал для начальной школы. На втором и третьем этажах находятся спортзал основной школы с тренерскими и раздевалками, актовый зал, библиотечно-информационный центр и учебные кабинеты. Главной коммуникационной связью является открытая парадная лестница.