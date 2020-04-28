РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 апр. В подмосковном Подольске убрали мусор на пустырях и навели порядок у памятников погибшим во время Великой Отечественной войны, сообщается в группе «Единая Россия» Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В рамках реализации партийного проекта ВПП «Единая Россия» «Чистая страна» в апреле подольские партийцы провели акцию по наведению порядка на территории городского округа. Традиционное весеннее благоустройство не отменили в Подмосковье из-за коронавируса, но работы по уборке территорий выполняют сотрудники коммунальных служб без участия жителей.

«Убрали мусор на пустырях – незакрепленных земельных участках, а также навели порядок у памятников погибшим в ВОВ. Территорию очистили от мусора, автомобильных покрышек и последствий пикников. В мероприятии приняли участие член фракции «Единая Россия» в совете депутатов Подольска, муниципальный куратор партийного проекта Георгий Унгурян и член совета сторонников местного отделения партии «Единая Россия» Анатолий Гребенюк», - говорится в сообщении.

Партийный проект «Чистая страна» призван решать экологические проблемы, с которыми жители сталкиваются в повседневной жизни и помогает информировать население о мерах по бережному отношению с окружающей средой, формировать и развивать культуру держать в чистоте и приводить окружающее пространство в порядок. Пропагандирует предотвращение попадания отходов, являющихся вторичными ресурсами, в окружающую среду и вовлечение их в хозяйственный оборот.

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