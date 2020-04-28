РИАМО (БАЛАШИХА) - 28 апр. Ямочный ремонт провели на участке Носовихинского шоссе в районе улицы Октябрьская в микрорайоне Железнодорожный Балашихи по просьбе местного жителя, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель микрорайона направил на портал сообщение о том, что в дорожном полотне напротив владения №4 по улице Октябрьская имеются ямы и выбоины. Указанная в обращении автомобильная дорога входит в реестр собственности Московской области и находится в оперативном управлении ГБУ МО «Мосавтодор».

«Сотрудники Раменского регионального управления автомобильных дорог ГБУ МО «Мосавтодор» осмотрели указанную автомобильную дорогу. Осмотр подтвердил наличие ям на проезжей части. Работы по устранению выявленных разрушений асфальтобетонного покрытия автодороги на участке Носовихинского шоссе выполнены (фотоотчет прилагается)», - сказал начальник РУАД №7 «Раменское» Валерий Марисов.

Он поблагодарил жителя за активную гражданскую позицию и участие в жизни городского округа.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.