РИАМО – 28 апр. Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился полностью подготовить концепцию по снятию или смягчению ограничительных мер, введенных из-за коронавируса, до 29 апреля, сообщает Газета.ru.

«Соответствующее поручение дано Роспотребнадзору и вице-премьеру России по социальной политике Татьяне Голиковой», - говорится в сообщении.

Ранее президент России Владимир Путин объявил до 30 апреля нерабочий период из-за распространения в стране коронавируса.

В России зарегистрировано 93558 случаев коронавируса. За весь период зафиксировано 867 летальных исходов, выздоровели 8456 человек.

Текстовая трансляция

28 АПРЕЛЯ

- Мишустин распорядился подготовить до 29 апреля концепцию снятия ограничений из‑за Covid‑19. Соответствующее поручение дано Роспотребнадзору и вице‑премьеру России Татьяне Голиковой.

- За сутки в России зарегистрировали 6411 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 523 заболевшего. В Москве - 3075.

- В столице после коронавируса выздоровели еще 606 человек, за весь период вылечились 4130 пациентов.

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Как стать донором для больных коронавирусом в Москве Куда обращаться потенциальным донорам и где можно сдать кровь, читайте в инфографике РИАМО.

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