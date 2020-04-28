РИАМО-28 апр. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) дала рекомендации по питанию в условиях самоизоляции из-за коронавируса, сообщает Федеральное агентство новостей.

Эксперты советуют не покупать слишком много продуктов, чтобы избежать переедания и выбрасывания еды. Также не стоит забывать про сроки годности продуктов и первым делом употреблять в пищу скоропортящиеся продукты. ВОЗ рекомендует на время пандемии готовить пищу дома либо пользоваться доставкой уже готовой еды.

«При доставке и транспортировке еды следует соблюдать температурный режим (ниже 5 градусов или выше 60 градусов)», – отмечается в материале.

Важно избегать переедания и снизить количество потребляемых в пищу сахаров. В идеале число свободных сахаров должно составлять менее 5% дневного рациона взрослого человека.

«Ограничить употребление жиров до уровня менее 30% от совокупного потребления энергии, при этом насыщенные жиры должны составлять не более 10% от этого объема», – отмечают специалисты.

Рекомендуется также употреблять в пищу продукты, богатые клетчаткой, включать в рацион питания овощи, фрукты, бобовые и цельнозерновые продукты. В ВОЗ призвали не забывать пить достаточное количество жидкости, не злоупотребляя при этом кофе и крепким чаем, прохладительными или энергетическими напитками.

Ранее эксперты говорили о пользе клюквы в период распространения коронавируса. Употребление данной ягоды укрепляет иммунитет наравне с имбирем и лимоном.

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