РИАМО (МЫТИЩИ) - 28 апр. Студия изобразительного искусства «АРТ-Поколение» МБУК ЦКиД «Марфино» городского округа Мытищи проведет занятие по рисованию онлайн во вторник, сообщается в Instagram-аккаунте студии.

«Во вторник, 28 апреля, в 18:00 ждем всех желающих порисовать в прямом эфире. Приготовьте: акварель, бумагу, карандаш, кисть, ножницы, клей и хорошее настроение. Всем мира и добра», - говорится в сообщении.

Для того, чтобы принять участие в занятии, необходимо подключиться к прямой трансляции урока в Instagram-аккаунте «Арт-Поколение» ЦКиД «Марфино».