РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 апр. Волонтеры подмосковного Подольска передали подгузники и впитывающие пеленки одинокой матери с ребенком-инвалидом, сообщается в группе «БФ «Спасая детство» в соцсети «ВКонтакте».

«Волонтеры благотворительного фонда «Спасая детство» в Подольске навестили одинокую маму с дочкой-инвалидом. Подопечным передали собранную со склада помощь: подгузники, впитывающие пеленки, детское питание и средства гигиены», - говорится в сообщении.

Мать воспитывает семилетнюю девочку с ДЦП. У ребенка множество различных заболеваний: она нуждается в средствах личной гигиены, реагирует на звуки и видит только то, что мерцает и светится.