РИАМО – 28 апр. Социальная сеть «Одноклассники» совместно с Первым каналом запустили приложение «Вспоминаем и выбираем любимое шоу», в котором предлагают пользователям вспомнить лучшие передачи за годы существования телеканала, говорится в сообщении пресс-службы соцсети.

В приложение попали 25 передач Первого канала. Те, которые идут в эфире до сих пор, и те, что остались в прошлом.

«Каждый желающий может внести свою лепту в выбор самых лучших шоу в истории телеканала и погрузиться в воспоминания с помощью коротких видеороликов, сопровождающих каждую номинированную программу», - говорится в сообщении.

Например, пользователи «Одноклассников» могут поностальгировать по первому сезону шоу «Последний герой» с Сергеем Бодровым, вспомнить шутки из «Прожекторперисхилтон» и уютные завтраки с программой «Смак». Наряду с этими программами в список попали популярные у современных зрителей передачи: «Голос», «Пусть говорят», «Давай поженимся» и другие.

Выбор лучших передач идет в пяти номинациях: «Скучаю по этим программам», «Классное было шоу», «Программа, на которой я вырос», «Смотрю каждый день до сих пор» и «Пою вместе с артистами и рад рождению новых звезд».

Приложение доступно в группе Первого канала с 28 апреля по 8 мая, а также по ссылке. Голосование также продлится с 28 апреля по 8 мая. Пользователи смогут проголосовать на любой платформе: в десктопной и мобильной версиях соцсети, а также из приложений ОК на iOS и Android. Голосовать можно каждый день, предварительные результаты появляются сразу на последнем экране приложения.

После участия в голосовании пользователи получают интерактивный бейдж на фотографию профиля и возможность поделиться своим выбором в ленте новостей.