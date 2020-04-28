РИАМО – 28 апр. В России с 4 по 9 мая пройдет акция «Георгиевская ленточка» в офлайн-формате и в онлайн-режиме из-за самозоляции, сообщил во вторник заместитель руководителя Росмолодежи Андрей Платонов.

«Федеральное агентство по делам молодежи, центр «Роспатриот», Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» и весь волонтерский корпус акции взаимопомощи «Мы вместе» сообща приняли решение в этом году акцию «Георгиевская ленточка» перенести на 4 мая», - сказал Платонов.

Он отметил, что в этом году акция пройдет в онлайн и офлайн форматах, тогда каждый сможет выразить уважение к ветеранам и почтить память павших в Великой Отечественной войне.

«Она пройдет традиционно при помощи волонтеров. В этом году, несмотря на самоизоляцию, планируется раздать порядка 15 миллионов лент. Во время раздачи будут соблюдаться все требования безопасности», - добавил Платонов.

«Георгиевская ленточка» — это одна из самых поддерживаемых в обществе инициатив, связанных с празднованием Дня Победы. Акция ежегодно проводится более чем в 90 странах мира.

В свою очередь заместитель директора ФГБУ «Роспатриотцентр» Наталия Мандарова уточнила, что часть георгиевских ленточек были переданы в штабы акции взаимопомощи «Мы вместе», волонтеры которых будут раздавать ленты ветеранам и пожилым людям.

Граждане, у которых есть возможность выйти из дома на работу или в магазин, могут получить георгиевскую ленточку в более чем в 25 различных точках – продуктовые магазины, аптеки и заправочные станции.

«Конечно, ленточки попадут в органы государственной власти, на крупные предприятия, в большие учреждения, которые продолжают работать в штатном режиме и выполняют свою работу пока мы все живем в режиме самоограничений», - заявила Мандарова.

Кроме того, чтобы поддержать акцию в онлайн режиме необходимо установить на аватаре в любой социальной сети один из главных символов Победы.

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