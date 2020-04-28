РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 апр. Люберецкий дворец культуры запустил онлайн-проект «Марафон Победы: И помнит мир спасенный…», посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

«Ежедневно в аккаунтах Люберецкого дворца культуры будут открываться творческие лаборатории по хореографии, декоративно-прикладному творчеству, вокалу, актерскому мастерству, поэзии и оригинальному жанру. В социальных сетях будут публиковаться видеоматериалы, мастер-классы, прямые эфиры, флешмобы и челленджи. Присоединиться к онлайн-проекту «Марафон Победы» может каждый», - говорится в сообщении.

Для этого следите за анонсами в аккаунте instagram.com/ldk_lubertcy. Для участия необходимо записать видео своего творческого номера и прислать его на почту dariya_95@inbox.ru; WhatsApp, Viber, Telegram по номеру: 8(925)525-52-95 или выложить в свой Instagram-аккаунт c хештегом #марафонпобедылдк. В описании ролика или в комментариях напишите свое ФИО, возраст.

Победителей наградят онлайн-грамотами ЛДК, а лучшие номера покажут в онлайн-концерте 9 мая в соцсетях Люберецкого дворца культуры.

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