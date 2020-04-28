РИАМО - 28 апр. Президент России Владимир Путин проведет видеосовещание с главами регионов по вопросам борьбы с коронавирусом во вторник, сообщает ТАСС.
В Кремле не уточнили, какие решения по ситуации с коронавирусом могут быть приняты, а в губернаторском корпусе предполагают, что речь может пойти о продлении ограничительных мер.
Он уточнил, что на совещании в режиме видеоконференции должны присутствовать все главы регионов.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее говорил, что правительство в ближайшее время собирается доложить главе государства о возможности изменения ограничительных мер, учитывая мнение специалистов об эпидемиологической ситуации.
Ранее Песков также говорил, что Путин сделает заявление о перспективах развития ситуации с Covid-19 на текущей неделе.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что ограничения до 12 мая будут справедливыми. Ее поддержал и главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням у детей, директор Детского научно-клинического центра инфекционных болезней ФМБА Юрий Лобзин.
В Московском регионе режим самоизоляции действует для всех жителей. Выходить из дома можно только по веской причине, а для поездок на транспорте нужно оформить цифровой пропуск.
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28 АПРЕЛЯ
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