РИАМО - 28 апр. Президент России Владимир Путин проведет видеосовещание с главами регионов по вопросам борьбы с коронавирусом во вторник, сообщает ТАСС.

В Кремле не уточнили, какие решения по ситуации с коронавирусом могут быть приняты, а в губернаторском корпусе предполагают, что речь может пойти о продлении ограничительных мер.

«Что касается президентского уровня, то (на 28 апреля - ред.) готовится совещание с руководителями субъектов РФ по вопросам борьбы с коронавирусом», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он уточнил, что на совещании в режиме видеоконференции должны присутствовать все главы регионов.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее говорил, что правительство в ближайшее время собирается доложить главе государства о возможности изменения ограничительных мер, учитывая мнение специалистов об эпидемиологической ситуации.

Ранее Песков также говорил, что Путин сделает заявление о перспективах развития ситуации с Covid-19 на текущей неделе.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что ограничения до 12 мая будут справедливыми. Ее поддержал и главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням у детей, директор Детского научно-клинического центра инфекционных болезней ФМБА Юрий Лобзин.

В Московском регионе режим самоизоляции действует для всех жителей. Выходить из дома можно только по веской причине, а для поездок на транспорте нужно оформить цифровой пропуск.

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