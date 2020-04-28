РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 апр. Жители подмосковных Люберец обратились к депутату Мособлдумы Дмитрию Дениско с жалобой на невыплату пособия на детей, теперь им окажут материальную помощь, сообщил Дениско в своем Instagram-аккаунте.

В период самоизоляции Дениско и его помощники проводят приемы населения онлайн. Поступил звонок от многодетной мамы, которая сообщила о своей подруге, одинокой матери двоих детей. Ей прекратили выплату пособия. Далее обратился мужчина, который один воспитывает двоих детей.

«Поступило несколько обращений через Instagram и электронную почту. Материальная помощь родителям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, будет оказана в течении нескольких дней», - написал Дениско.

Он добавил, что в ходе приема проинформировал 32 граждан о начале выплат матпомощи, они ранее обращались к депутату.