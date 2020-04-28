РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 28 апр. Глава Красногорска Эльмира Хаймурзина поздравила сотрудников скорой медицинской помощи с профессиональным праздником и пожелала им здоровья, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

Во вторник работники скорой помощи России отмечают профессиональный праздник. В этот день в 1898 году за двумя полицейскими участками в Москве были закреплены первые кареты скорой помощи. Дата не утверждена официально. Хаймурзина и главный терапевт Московской области, первый зампредседателя комитета Госдумы РФ по охране здоровья Наталья Санина посетили Красногорскую станцию скорой помощи и поздравили коллектив.

«Я сегодня присоединюсь к тысячам добрых слов, которые звучат в адрес персонала скорой помощи. Это люди, которые работают на передовой. Мы знаем, что количество вызовов растет. Я желаю каждому сотруднику здоровья, терпения и сил, чтобы пережить ту ситуацию, в которой мы находимся и дальше плодотворно работать. Результатом работы скорой помощи является спасенная жизнь», - сказала Хаймурзина.

Санина отметила, что сотрудники скорой помощи – герои нашего времени, которые рискуют своими жизнями и отдают знания, чтобы спасти людей.

«Сегодня мы имеем дело с непростой инфекцией, которая быстро дает осложнения в виде очень серьезной пневмонии. Поэтому важно вовремя госпитализировать пациента, чтобы оказывать ему медицинскую помощь. Скоропомощник стоит на первой линии борьбы с коронавирусной инфекцией», - подчеркнула депутат Госдумы.

Она добавила, что в Красногорске расположен центр скорой помощи Московской области.

«Сегодня (28 апреля – ред.) руководство Московской области подарит 16 реанимобилей Московской областной станции скорой помощи. Кроме того, скоропомощники получили большое количество средств индивидуальной защиты. Это очень важно, поскольку вирусная нагрузка на сотрудников огромная», - отметила Санина.

По словам заведующей Красногорской станции скорой помощи Татьяны Недобежкиной, в горокруге трудятся 157 медиков и 103 водителя. Ежедневно работают 24 бригады скорой помощи. В сутки поступает порядка 300 вызовов.

В ближайшие дни на станцию скорой помощи Красногорска придут работать молодые фельдшеры, окончившие местный медицинский колледж.