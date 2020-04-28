РИАМО - 28 апр. Москвичу выписали штраф в размере 5 тысяч рублей за езду на автомобиле, госномер которого не прикреплен к цифровому пропуску, поездку водитель совершил 22 апреля - в день запуска автоматической системы проверки пропусков в городе, сообщается на странице сообщества «Синие ведерки» в Facebook.

Штраф получил житель столицы Максим Чирков по части 4 статьи 3.18.1 КоАП (невыполнение требований соблюдения режима повышенной готовности на территории города Москвы).

Нарушение было зафиксировано днем 22 апреля на внутренней стороне Третьего транспортного кольца в районе Спартаковской площади, дом 16/15, строение 17. Штраф вынесла Московская административная дорожная инспекция (МАДИ).

При этом, как утверждает сам Чирков, цифровой пропуск у него был. Соответствующий скриншот с подтверждением получения пропуска с сайта госуслуг опубликован в сообществе. Мужчина собирается обжаловать данное постановление.

В Москве действует режим самоизоляции для всех жителей. Передвижение на личном и общественном транспорте возможно только при наличии цифрового пропуска. При этом пропуск необходимо привязать к госномеру автомобиля или транспортным картам, так как наличие пропуска проверяется автоматически.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

28 АПРЕЛЯ

- Мишустин распорядился подготовить до 29 апреля концепцию снятия ограничений из‑за Covid‑19. Соответствующее поручение дано Роспотребнадзору и вице‑премьеру России Татьяне Голиковой.

- За сутки в России зарегистрировали 6411 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 523 заболевшего. В Москве - 3075.

- В столице после коронавируса выздоровели еще 606 человек, за весь период вылечились 4130 пациентов.

- Более 200 излечившихся от Covid‑19 в Москве готовы стать донорами плазмы крови. На горячую линию доноров поступило уже более 2,5 тысяч звонков

Как стать донором для больных коронавирусом в Москве Куда обращаться потенциальным донорам и где можно сдать кровь, читайте в инфографике РИАМО.

- Заразившийся коронавирусом подмосковный врач призвал всех следить за своим здоровьем