РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 28 апр. Активисты «Молодой Гвардии» поздравили ветеранов с наступающим 75-летием Победы в Великой Отечественной войне и вручили 11 юбилейных медалей, также волонтеры передали открытки, которые подготовили для ветеранов воспитанники детских садов, говорится в сообщении пресс-службы щелковского отделения «Молодой Гвардии».

«Наши волонтеры ходят к ветеранам в гости, часто общаемся с ними, слушают их воспоминания, рассказывают свои жизненные истории. А накануне всенародного празднования Великой Победы они вручают ветеранам юбилейные медали», - отметил руководитель Щелковского отделения «Молодой Гвардии» Алексей Пирогов.

Также каждой семье ветеранов вручили семена деревьев в рамках акции «Лес героев». Активисты начали дарить семена деревьев всем, кому оказывают волонтерскую помощь в условиях угрозы распространения коронавируса, доставляя продукты и медикаменты.

Учитывая ситуацию, активисты используют все необходимые средства защиты.