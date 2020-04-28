РИАМО – 28 апр. Телеведущий Дмитрий Шепелев заступился на своей странице в Instagram за коллегу Регину Тодоренко, которую затравили после высказывания о домашнем насилии, сообщает Федеральное агентство новостей.

Шепелев отметил, что Тодоренко не оскорбляла никаким образом жертв домашнего насилия.

«Прозвучало мнение. Оно может нравиться или нет. Может быть умным. Может быть нет. На мой взгляд, это очень печальный симптом — именно вынуждать приносить извинения», — написал он на своей странице в соцсетях.

При этом телеведущий согласился с тем, что публичные люди должны подбирать гладкие формулировки и говорить о вещах, которые точно не оскорбят других.

Скандал разгорелся из-за того, что телеведущая Регина Тодоренко в интервью PeopleTalk рассказала, что не понимает, как можно выставлять на всеобщее обозрение нелицеприятные подробности своей супружеской жизни.

«Надо быть психически больным человеком, который берет камеру и говорит: «Боже, мой муж меня бьет!». Твой муж тебя бьет, а почему, ты не задумывалась? А что ты сделала для того, чтобы он тебя не бил? Что ты сделала для того, чтобы он тебя ударил?», - отметила Тодоренко.

Затем Тодоренко извинилась за некорректные формулировки.