РИАМО - 28 апр. Телемедицинские консультации беременным пациенткам начали предоставлять в Подмосковье, чтобы в условиях пандемии коронавируса сохранить здоровье будущих мам и малышей, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.
Электронные письма с предложением пройти телемедицинскую консультацию врача-гинеколога получили уже более пяти тысяч беременных. Всего приглашения получат порядка 36 тысяч будущих мам Московской области.
Специалист ответит на вопросы, оценит состояние, даст рекомендации, при необходимости пригласит на очную консультацию.
В электронных письмах содержится подробная инструкция, как воспользоваться услугой. Главное, чтобы женщина была зарегистрирована на портале госуслуг.
Онлайн-консультацией в Подмосковье также пользуются жители, которые лечатся дома от коронавируса. Кроме того, такой услугой пользуются жители Подмосковья, находящихся на карантине. Всего с 17 апреля врачами оказано более тысячи консультаций.
Текстовая трансляция
28 АПРЕЛЯ
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