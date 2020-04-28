РИАМО - 28 апр. Телемедицинские консультации беременным пациенткам начали предоставлять в Подмосковье, чтобы в условиях пандемии коронавируса сохранить здоровье будущих мам и малышей, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

Электронные письма с предложением пройти телемедицинскую консультацию врача-гинеколога получили уже более пяти тысяч беременных. Всего приглашения получат порядка 36 тысяч будущих мам Московской области.

«Мы понимаем, в каком эмоциональном напряжении находятся наши беременные пациентки. Поэтому на время сложной эпидемиологической обстановки мы запустили сервис онлайн-консультаций. Будущим мамам на электронную почту направлены письма с предложением получить телемедицинскую консультацию врачей ведущих перинатальных центров Московской области», - сказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

Специалист ответит на вопросы, оценит состояние, даст рекомендации, при необходимости пригласит на очную консультацию.

В электронных письмах содержится подробная инструкция, как воспользоваться услугой. Главное, чтобы женщина была зарегистрирована на портале госуслуг.

Онлайн-консультацией в Подмосковье также пользуются жители, которые лечатся дома от коронавируса. Кроме того, такой услугой пользуются жители Подмосковья, находящихся на карантине. Всего с 17 апреля врачами оказано более тысячи консультаций.

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28 АПРЕЛЯ

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