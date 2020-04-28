РИАМО (МЫТИЩИ) - 28 апр. Культурно-информационный центр «Леонидовка» городского округа Мытищи проведет онлайн-марафон здоровья с 29 апреля до 10 мая, сообщается в Instagram-аккаунте центра.

«КИЦ «Леонидовка» бросает тебе вызов! Сможешь ли ты проходить 5000 шагов, выпивать норму воды в день, правильно питаться и делать физические упражнения? У тебя на это есть 12 дней! Опубликуй фото или видео в профиле с хештегом #леонзож, где ты делаешь утреннюю зарядку, правильно питаешься, отжимаешься, подтягиваешься, закаляешься», - говорится в сообщении.

Возрастных ограничений нет. В марафоне можно принимать участие всей семьей. Победителей объявят 11 мая.