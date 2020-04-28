РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 апр. В четырех домах микрорайона Климовск Подольска 29 апреля временно отключат воду из-за ремонтных работ, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«В микрорайоне Климовск Подольска 29 апреля МУП «Водоканал» будет производить работы по замене задвижек на водоводе. Во время выполнения ремонта с 9:30 и до окончания работ не будет подаваться холодная вода в многоквартирные дома по следующим адресам: проспект 50-летия Октября, дома №№26, 28; Южный переулок, дома №№7, 8», - говорится в сообщении.

Жителям приносят извинения за доставленные неудобства.