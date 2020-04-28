РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 апр. В подмосковных Люберцах полиция задержала подозреваемую в мошенничестве с чужой банковской картой, говорится в сообщении пресс-службы МУ МВД России «Люберецкое».

В дежурную часть Малаховского отдела полиции МУ МВД России «Люберецкое» поступило заявление от 30-летнего мужчины. Он рассказал, что с его банковской карты неизвестные списали денежные средства.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска МУ МВД по подозрению в совершении преступления установлена и задержана ранее судимая 39-летняя местная жительница. Злоумышленница обнаружила утерянную дебетовую банковскую карту заявителя, после этого в восьми магазинах поселка Малаховка осуществила оплату товаров на общую сумму более 10 тысяч рублей», - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество с использованием электронных средств платежа». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Задержанная находится под подпиской о невыезде.