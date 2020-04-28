РИАМО - 28 апр. Сотрудники Госадмтехнадзора Подмосковья в ходе совместных рейдов с полицейскими за один день выявили 125 фактов нарушения режима самоизоляции по коронавирусу, говорится в сообщении пресс-службы регионального Госадмтехнадзора.

За сутки в ходе совместных рейдов надзорные органы проверили 13 муниципальных образований региона.

«Наибольшее количество физических лиц – нарушителей правил поведения в условиях пандемии было зафиксировано в городском округе Истра (52), Коломенском (36), Рузском (девять), Дмитровском (пять), Сергиево-Посадском городских округах (четыре)», – сказал начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов.

Он добавил, что всех находившихся на общественных пространствах без видимых на то причин привлекли к административной ответственности также в Волоколамске, Пушкине, Орехово-Зуеве, Домодедове, Дубне, Зарайске, Мытищах, Дзержинском.

К административной ответственности привлекут также 11 юридических лиц в Истре, Коломне, Орехово-Зуеве, Волоколамске, Лотошине, Красногорске за нарушение режима самоизоляции.

Всего в Подмосковье составили более 1,2 тысячи протоколов по фактам нарушения самоизоляции, введенной в регионе с целью недопущения распространения коронавируса. Рейды проходят во всех муниципальных образованиях региона с 14 апреля 2020 года. Режим самоизоляции действует в Подмосковье до 1 мая 2020 года.

Текстовая трансляция

28 АПРЕЛЯ

- Мишустин распорядился подготовить до 29 апреля концепцию снятия ограничений из‑за Covid‑19. Соответствующее поручение дано Роспотребнадзору и вице‑премьеру России Татьяне Голиковой.

- За сутки в России зарегистрировали 6411 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 523 заболевшего. В Москве - 3075.

- В столице после коронавируса выздоровели еще 606 человек, за весь период вылечились 4130 пациентов.

- Более 200 излечившихся от Covid‑19 в Москве готовы стать донорами плазмы крови. На горячую линию доноров поступило уже более 2,5 тысяч звонков

Как стать донором для больных коронавирусом в Москве Куда обращаться потенциальным донорам и где можно сдать кровь, читайте в инфографике РИАМО.

- Заразившийся коронавирусом подмосковный врач призвал всех следить за своим здоровьем