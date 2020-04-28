РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 апр. В подмосковном Подольске вот уже месяц разыскивают 27-летнего Антона Курбатова, который пропал 28 марта, сообщается на странице «Инфорг Лизаалерт» в соцсети «ВКонтакте».

«Помогите найти человека! Пропал Антон Курбатов, 1992 года рождения, 27 лет. С 28 марта его местонахождение неизвестно. Рост 178 сантиметров, нормального телосложения, волосы светло-русые короткие, глаза зеленые. Был одет в темно-синюю куртку, синие джинсы, черные кроссовки. Особые приметы: носит очки», - говорится в сообщении.

Курбатов приехал в Подольск из города Усинск, устроился на работу на склад вахтовым методом в деревне Коледино.

Любую информацию о Курбатове можно сообщить по телефону горячей линии: 8(800)700-54-52 или 112.