РИАМО - 28 апр. Руководители фирм смогут при помощи программы со встроенной технологией речевой аналитики проследить за исполнением сотрудниками их должностных обязанностей на удаленке без прослушивания их разговоров, пишет во вторник газета «Известия».

«Программа автоматически отметит использование заданных слов, ключевых фраз и иные параметры, заданные пользователем. Система способна делать и мгновенные уведомления. Например, если она зафиксирует на линии конфликт менеджера с клиентом, руководитель тут же получит СМС с информацией об этом инциденте», – говорится в материале.

Все общеупотребительные слова речевая аналитика способна определять даже в базовой версии и, например, собирать для руководителя продаж звонки, где клиент говорит «нет, неинтересно», «слишком дорого» и так далее.

Пользователь сам выбирает, с какими звонками станет работать речевая аналитика. Он может контролировать только некоторых сотрудников, входящие или исходящие звонки, или все разговоры длительностью больше минуты.

«Создатели системы заявляют, что <…> она может прослушать все 100 звонков, в отличие от сотрудника <…> Такая технология может быть полезна всем, кто отвечает за анализ продаж или эффективность оказания услуг», – отметила генеральный директор сервиса для управления маркетингом с искусственным интеллектом ExeDrive Юлия Воликова.

Прослушивать разговоры каждого невозможно с точки зрения этики. Даже если получено добровольное согласие сотрудника, это трудно с технической точки зрения – процесс займет слишком много времени. Отслеживать действия работников необходимо, так как отсутствие привычной офисной атмосферы может привести к сбоям в работе даже у опытных служащих.