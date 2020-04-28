РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 апр. Сотрудники управляющей компании МУП «СЕЗ» Подольска отремонтировали изоляцию наружной сети отопления на улицах Заводская и Молодежная в микрорайоне Климовск, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«Еще не закончился один отопительный сезон, а сотрудники управления теплоснабжением МУП «СЕЗ» в микрорайоне Климовск уже начали вести подготовку к следующему. Так, на улицах Заводской и Молодежной был выполнен ремонт изоляции наружной сети центрального отопления и горячего водоснабжения», - говорится в сообщении.

Данные работы проводились с целью избежания утечек тепла в будущий зимний период.