РИАМО - 28 апр. В столице за прошедшие сутки зарегистрировали 3075 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из этого числа 42,5% составили люди от 18 до 45 лет, еще 7% — дети, говорится в сообщении оперативного штаба по коронавирусу в Москве.

«42,5% среди новых заболевших — люди в возрасте от 18 до 45 лет, 38% — от 46 до 65 лет, 8% — от 66 до 79 лет, еще 4,5% – старше 80 лет», — отмечается в материале.

Еще 7% от нового числа заболевших — дети. Все зараженные, а также те граждане, кто с ними входил в контакт, находятся под наблюдением врачей.

Для борьбы с Covid-19 в Москве введен режим всеобщей самоизоляции. Выходить из дома можно только по веским причинам. Людям старше 65 лет и гражданам с хроническими заболевания настоятельно рекомендуется не покидать квартир. Продукты и лекарства им доставляют волонтеры.

С 15 апреля для поездок на транспорте нужно оформлять цифровой пропуск, при оформлении нужно обязательно указать номер своего автомобиля или транспортных карт. Оформить пропуск можно на портале mos.ru, по СМС на номер 7377 или по телефону +7 (495) 777-77-77.

Общее число заразившихся коронавирусом в России составляет 93 558. Скончались 867 человек, выздоровели 8456 пациентов.

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Текстовая трансляция

28 АПРЕЛЯ

- Мишустин распорядился подготовить до 29 апреля концепцию снятия ограничений из‑за Covid‑19. Соответствующее поручение дано Роспотребнадзору и вице‑премьеру России Татьяне Голиковой.

- За сутки в России зарегистрировали 6411 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 523 заболевшего. В Москве - 3075.

- В столице после коронавируса выздоровели еще 606 человек, за весь период вылечились 4130 пациентов.

- Более 200 излечившихся от Covid‑19 в Москве готовы стать донорами плазмы крови. На горячую линию доноров поступило уже более 2,5 тысяч звонков

Как стать донором для больных коронавирусом в Москве Куда обращаться потенциальным донорам и где можно сдать кровь, читайте в инфографике РИАМО.

- Заразившийся коронавирусом подмосковный врач призвал всех следить за своим здоровьем